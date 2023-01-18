«Всегда был на позитиве»: в Челябинске умер актер Дмитрий Варфоломеев

Больше месяца Дмитрий Варфоломеев провел в коме. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»/vk.com

В Челябинске на 56-м году жизни умер актер Дмитрий Варфоломеев, также известный как Дмитрий Танкоградский. Как рассказали КП-Челябинск его близкие, причиной смерти стал инсульт. Больше месяца, с 10 декабря Дмитрий был в коме. Его жизнь оборвалась накануне вечером.

Дмитрий выступал в театре и кино, работал на телевидении. Перед Новым годом в костюме Деда мороза дарил праздник взрослым и детям, в том числе слушателям радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Дима всегда был на позитиве. А однажды перед Новым годом пришел в студию «Комсомольской правды» в костюме Деда Мороза на праздничный эфир. Попросил кофе, потом взял банку — положил три ложки с горкой и пару капель кипятка. «В загруженные дни только это и спасает», — сказал Дима и тут же начал шутить, поднимая настроение всем слушателям, — вспоминает главный редактор челябинской «Комсомолки» Юлия Реутова.

Один из последних проектов, в котором участвовал Дмитрий Варфоломеев, стал исторический фильм «Братья Елькины». Там он сыграл главу семейства — челябинского купца первой гильдии Янкеля Елькина.

— Какой удачей было с ним поработать на площадке «Братьев Елькиных». Впереди еще были планы. Для нас это невероятно болезненная утрата. Горе, настоящее горе. Дмитрий был добрым и веселым человеком. Любил пошутить. Глаза у него всегда смеялись. Немного был шумным, неповоротливым, но безгранично душевным, открытым и по-ребячески озорным, — рассказала команда кинопроекта «Братья Елькины».

Дмитрий Варфоломеев в фильме «Братья Елькины» сыграл роль Янкеля Елькина. Фото: Кинопроект «Братья Елькины» | «Курчатов»/vk.com

Именно таким помнят Дмитрия все, кто его знал. Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Варфоломеева.

Дата прощания станет известна позже.

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