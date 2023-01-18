В центре Челябинска откроют ресторан корейской уличной еды CHICKO

3D-визуализация нового ресторана в Челябинске. Фото: vk.com/chicko_russia

В Челябинск заходит сеть ресторанов корейской уличной еды CHICKO. Владелец бизнеса Сергей Лебедев откроет точку в центре города на улице Цвиллинга, 38.

— Открытие планируется в конце марта - начале апреля. Обещаем, что сделаем лучший уголочек корейской еды и культуры в вашем городе. С самой вкусной едой и крутыми ивентами, — заявили представители CHICKO на своей официальной странице во «ВКонтакте».

В меню ресторана представлены корн-доги, чикены, азиатские супы, кимпабы и другая уличная еда, которая обычно готовится в фастфудах Южной Кореи. Из напитков есть согревающие коктейли – всего на выбор предлагается шесть видов. Их состав очень сильно отличается от европейских: добавляются различные специи и травы. Есть также чай с шариками (бабл ти) со вкусами ягод, печенья, жвачки, карамели и фруктов.

Самые дешевые блюда и закуски продаются от 295 рублей. Максимальную цену можно отдать за большой набор чикенов – 1125 рублей, есть также комбо-набор для двоих за 1749 рублей. Коктейли будут стоить 550 рублей, а 300 мл бабл ти обойдется в 390 рублей.

Сеть ресторанов проводит различные тематические мероприятия, посвященные K-pop, дорамам и аниме. Владельцы бизнеса также сотрудничают с азиатскими компаниями: в прошлом году в заведениях готовили тематические блюда из китайской видеоигры Genshin Impact.

В настоящий момент рестораны CHICKO работают в Москве и в Новосибирске. Помимо Челябинска новые точки собираются открыть в Екатеринбурге и в Астане.

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