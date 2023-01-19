Жили в квартирах, но это не спасло: в Челябинской области 38 домашних кошек и собак заразились бешенством

Среди взбесившихся животных породистые крысы и еж Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинской области за 2022 год обнаружили ровно 60 случаев бешенства. Чаще всего опасный вирус находили у домашних животных.

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, среди умерших от бешенства животных 23 кошки, 22 собаки, 10 лис, две енотовидных собаки, две декоративных крысы и один еж.

Еж, кстати, успел покусать ребенка и взрослого. Дачники подумали, что зверек не бешеный, а просто общительный, и пытались с ним поиграть.

Среди 45 бешеных собак и кошек только семь были бездомными. Остальные жили в квартирах или на частных подворьях. От столкновения с вирусом это их не спасло. Инфекцию домашние питомцы могут подхватить во время прогулки на улице или встречи с другими животными.

В Челябинской области составили также рейтинг самых подверженных бешенству территорий по итогам года. Оказалось, самая сложная ситуация в Челябинске: на город пришлось 11 из 60 случаев бешенства. На втором месте Брединский и Увельский районы (по 5 случаев), на третьем — Верхнеуральский, Сосновский и Нагайбакский районы, где от бешенства погибли по 4 зверя.

Заболевших животных в 2022 году оказалось все же меньше, чем в прошлые два года, когда бешенство обнаруживали у 70 и 69 зверей.

— Пик заболеваемости в Челябинской области пришелся на 2010 и 2013 года, когда, соответственно, было зафиксировано 210 и 227 случаев бешенства, — рассказали в Россельхознадзоре.

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