Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает расти

Один человек за сутки умер от коронавируса в Челябинской области
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом. За последний день в регионе зарегистрировали 58 новых случаев Covid-19 — на четыре больше, чем накануне. Среди новых инфицированных пятеро школьников.
По данным регионального министерства здравоохранения к 19 января, от коронавируса продолжают лечиться 522 южноуральца. За сутки умер один пациент.
За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали уже у 397 074 жителей Челябинской области.
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