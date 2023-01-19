В Челябинске соберут детей, родившихся в день падения метеорита: им скоро исполнится по 10 лет

Метеорит в музее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году собираются отметить 10-летие со дня падения челябинского метеорита. Он промчался в небе над Южным Уралом 15 февраля 2013 года. Тематическую программу уже подготовили в челябинском Историческом музее, где хранится самый крупный из сохранившихся фрагментов космического «гостя».

15 февраля в музее устроят особую экскурсию для детей-именинников, родившихся в день падения метеорита. Все остальные посетители смогут побывать на «метеоритной» экскурсии, которую будут повторять в течение дня.

Фото: Исторический музей Южного Урала

А в 18:00 желающие послушают научно-популярную лекцию о метеоритах, ее прочитает астрофизик Сергей Замоздра.

Но космическая выставочная программа начнется еще до наступления знаменательной даты. С 6 по 19 февраля в музее будет работать экспозиция метеоритов и минералов, входящих в их состав. А младшие школьники смогут поучаствовать в театрализованном квесте, по сюжету которого метеорит похищают инопланетяне.

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