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НовостиОбщество19 января 2023 11:03

В Челябинской области в 2023 году откроют 25 школ для пациентов с диабетом

Медиков, которые будут в них работать, отправят на спецподготовку
Елена КОЛЧИНА
Школы будут работать при поликлиниках

Школы будут работать при поликлиниках

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области до конца года собираются открыть 25 школ для больных сахарным диабетом. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Школы — это кабинеты в поликлиниках, стационарах или консультативных центрах. Пациентов направляют туда после обнаружения болезни, а потом раз в три года. Большая часть занятий – практическая.

Пациентов учат самостоятельно следить за уровнем глюкозы в крови, проводить инъекции инсулина и не путаться в дозах препарата. А еще рассказывают о правильной диете и необходимой физической активности.

— Согласно решению ВОЗ терапевтическое обучение пациентов — важнейшая составляющая лечения хронических заболеваний, прежде всего сахарно диабета, — объяснила главный внештатный эндокринолог областного минздрава Валерия Тюльганова.

Обучением в школах занимаются эндокринологи, медсестры, клинические психологи и диетологи. Специалисты, которые станут учителями, пройдут подготовку на базе московского национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.

Как уточнили в минздраве, сейчас в Челябинской области более 117 тыс. больных диабетом. Уже работают 22 школы для пациентов, 12 из них находятся в Челябинске.

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