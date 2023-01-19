В Челябинске одобрили строительство парковки рядом с ТРК «Куба»

У дома Агапова все плохо с парковкой. Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

Предпринимателям Илье Машкауцану («Урал-трейд 2») и Марине Карелиной («Корвет») разрешили построить парковку в центре Челябинска неподалеку от ТРК «Куба» – в границах улиц Цвиллинга, Коммуны, Кирова и Карла Маркса. Изменения в проект межевания одобрили сегодня, 19 января, на публичных слушаниях.

Участок, где планируется сделать парковку, находится в собственности города. Фото: проектная документация

Земля находится в муниципальной собственности. Бизнесмены хотят выкупить ее и разделить. Осенью 2021 года мэрия Челябинска отклонила проект «Урал-трейд 2» по вопросу выделения земельного участка за домом Агапова, так как на публичных слушаниях было много возражений.

Напомним, «Урал-трейд 2» владеет домом Агапова (Цвиллинга,16), а «Корвет» - историческим домом Шихова на Цвиллинга,20. К слову, в марте 2022 года дом доктора Агапова выставили на продажу за 100 млн рублей.

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