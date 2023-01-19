Челябинский депутат Госдумы вернулся из зоны СВО на побывку к семье

Олег Колесников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участвующий в спецоперации депутат Госдумы Олег Колесников приехал в Челябинск на побывку к семье. Дома он проведет десять дней, а затем вернется на службу. Об этом народный избранник сообщил на своей личной странице во «ВКонтакте».

— Прибыл на 10-дневную побывку. Постараюсь не только отдохнуть, но и повстречаться с помощниками, а также с теми, кто решил встать в ряды подразделения военной разведки БАРС «Каскад», — рассказал Олег Колесников.

Жена депутата Лена Колесникова отмечает, что муж за время разлуки совсем не изменился. По ее словам, он такой же собранный и все замечающий.

— Эмоции просто переполняют – он снова рядом, мы вместе, как были вместе все эти 30 с лишним лет. После таких разлук начинаешь особенно ценить совсем простые вещи: радость от возможности разговаривать не по телефону, взять за руку, обнять, посмотреть в глаза, — делится в соцсетях Лена Колесникова.

Олег и Лена Колесниковы. Фото: vk.com/kolesnikova_lr

Депутат Госдумы участвует в спецоперации как доброволец. Он служит в секретном отряде БАРС «Каскад». Подробностей мало, но известно, что бойцы этого подразделения отвечают за военную разведку.

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