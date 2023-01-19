Челябинский депутат гордумы предложил переименовать улицу Российскую в улицу имени Сталина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Улица Российская в Челябинске до 1961 года называлась улицей Сталина. Депутат городской думы Владимир Корнев предложил вернуть ей прежнее название, тем самым восстановив историческую справедливость. Кроме того, он считает, что смена названия также поможет поднять моральный дух в обществе и в рядах армии, которая участвует в специальной военной операции. Как сообщает издание «ФедералПресс», народный избранник уже отправил обращение на имя председателя гордумы Челябинска.

— Прошу Вас рассмотреть мое предложение по возвращению улице Российской города Челябинска ее прежнего исторического названия – улица Сталина, — указано в обращении Владимира Корнева.

Депутат надеется, что его предложение о смене названия улицы рассмотрят на ближайшем заседании гордумы.

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