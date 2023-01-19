«Трактор» в Челябинске в овертайме уступил «Барысу» — одному из соперников на попадание в плей-офф

«Трактор» в Челябинске в овертайме уступил «Барысу» — 2:3. Фото ХК «Трактор»

Сегодня, 19 января в Челябинске играли две команды, которые борются за попадание в восьмерку сильнейших команд Восточной конференции КХЛ, а значит и в зону плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Это добавляло интриги и эмоций.

Счет команды «размочили» только в конце второго периода. И сделали это игроки «Трактора»: после передачи из-за ворот Калинина Михаил Горюнов-Рольгизер точно запустил шайбу под перекладину. Но на старте третьего периода «Барыс» сравнял счет — шайбу в створ ворот переправил Антон Сагадеев. Не прошло и минуты, как Александр Борисевич уже вывел гостей вперед — 1:2. Через пять минут «Трактор» сравнял счет — от синей линии точно прострелил Роберт Хэмилтон.

Основное время не изменило результат. В овертайме гости забросили победный гол. Итог — 3:2 в пользу казахстанского «Барыса».

23 января в Челябинске «Трактор» сыграет с казанским «Ак Барсом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru