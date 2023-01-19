В Челябинской области четырех парней осудят за размещение 143 закладок с наркотиками

Уголовное дело рассмотрит Копейский городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении четырех парней, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. В ходе следствия полицейские обнаружили и изъяли 143 закладки с запрещенными веществами на территории областного центра и Копейска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Молодых людей 26, 24 и 22 лет задержали осенью прошлого года. По данным следствия, они сбывали героин и синтетику через тайники. Кроме того, у них по месту проживания нашли еще 140 свертков с запрещенными веществами, а также весы и упаковочный материал.

— Злоумышленникам предъявлены обвинения в покушении на незаконный сбыт и пересылку наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере. На период следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело обвиняемых рассмотрит по существу Копейский городской суд.

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