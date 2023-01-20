Весна в январе: в Челябинской области температура воздуха поднимется выше нуля

В Челябинской области потеплеет, но хотя бы дождя не будет Фото: Антон ФОКИН

Жителей Челябинской области предупреждают о новом потеплении. По прогнозам метеорологов, уже в субботу 21 января температура воздуха пересечет нулевую отметку.

В ночь с пятницы на субботу еще будет холодно: от -13 до -18 градусов, а на юго-западе региона даже -25. Но уже днем 21 января воздух стремительно прогреется до -4, +1 градуса. От повсеместного таяния спасутся только жители юго-западных районов, где будет -9.

Осадков в выходные не ожидают. Ветер в субботу останется вполне терпимым: 2-7 метров в секунду. К воскресенью он усилится до 3-8 метров в секунду. При этом дневная температура воздуха 22 января станет колебаться от -4 до +1 градуса.

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