Жители Челябинской области вдвое чаще стали ездить за границу в компании животных

В отпуск без котика - ни ногой Фото: Андрей АБРАМОВ

За 2022 год жители Челябинской области увезли с собой за границу 332 кошек и собак. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, подсчитав оформленные на вывоз животных-компаньонов ветеринарные сертификаты.

Чаще всего документы для путешествий с домашними любимцами получали те, кто ездил в страны Евросоюза. «Путевку в Европу» выдали 88 собакам и кошкам.

На втором по популярности месте у южноуральских путешественников Турция. В отпуск или в гости туда увезли 65 питомцев.

Вместе с животными в Израиль отправились еще 28 жителей Челябинской области.

Добавим, за четыре года количество четвероногих туристов выросло ровно вдвое. За весь 2018 год за границу вместе с хозяевами отправились 166 собак и кошек из Челябинской области.

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