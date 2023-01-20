В Челябинской области отремонтировали школу, на которую губернатор обратил внимание после пожара в Джабыке

Природные пожары помогли отремонтировать сельскую школу. Фото: пресс-служба губернатора.

В поселке Новокаолиновый Челябинской области после капитального ремонта открыли школу. Здание поручил привести в порядок губернатор Алексей Текслер летом 2021 года после сильных природных пожаров в Карталинском районе. Тогда больше всего пострадали поселки Джабык и Запасный. Под угрозой была и школа Новокаолинового, но она стала лишь организационным центром.

Увидев плохое состояние единственной на несколько поселков школы, глава региона поручил сделать капитальный ремонт. В январе дети сели за парты обновленных кабинетов. Строителям пришлось заменить систему отопления, кровлю, обновить фасад, пищеблок, окна и двери. Также поставили новое оборудование в кабинетах физики, химии, информатики и географии. Заодно закупили новую мебель, интерактивные доски. После таких перемен сельская школа сможет открыть профильные классы.

Перемены произошли и в жизни учителей. Для них организовали переобучение, чтобы они могли легко справляться с новым оборудованием.

Модернизация коснулась всей школы. Фото: пресс-служба губернатора.

Капремонт провели по федеральной программе модернизации школьных систем образования.

— Работа по включению школьных зданий, требующих капитальных ремонтов, в федеральную программу, должна быть плановой, — прокомментировал губернатор Алексей Текслер, посетив обновленное здание. — Наряду с новыми школами современным вид должны приобретать и другие учебные заведения.

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