Олимпийские чемпионы и чемпионы мира и Европы выступят в Челябинске на Мемориале Лукашевича-Середкина

Именитые российские спортсмены на Мемориале Лукашевича-Середкина будут соревноваться в секторах для прыжков в высоту и с шестом. Фото Всероссийской федерации легкой атлетики

В субботу, 21 января, в легкоатлетическом манеже УралГУФК пройдут традиционные соревнования ведущих прыгунов России — 41-й Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина.

Организаторы турнира рассказали, что в состязаниях выступят победители и участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. В секторах для прыжков в высоту и прыжков с шестом за награды будут бороться около 170 спортсменов из 19 субъектов Российской Федерации. Это рекордное количество участников за всю историю проведения турнира.

В соревнованиях выступят, как молодые спортсмены, так и атлеты, выступающие во взрослых категориях.

Среди участников победительница чемпионата Европы среди юниоров, рекордсменка России помещении (2018) Аксана Гатауллина, чемпионка России 2022 года в помещении Полина Кнороз, победитель Всероссийской Спартакиады сильнейших в Челябинске (2022), неоднократный победитель всероссийских соревнований Дмитрий Качанов, чемпиона России, многократный победителя всероссийских соревнований Илья Мудров. В этом виде заявлены сразу три представителя Челябинской области: Даниил Котов, Максим Вахрушев, Арина Разина, - сообщает пресс-служба Минспорта Челябинской области.

В прыжках в высоту выступит Олимпийская чемпионка-2020 в Токио, единственная в мире трехкратная чемпионка мира, неоднократно признававшаяся лучшей спортсменкой года в России и Европе Мария Ласицкене (Мария является семикратной победительницей Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина). В мужском турнире в сектор для прыжков в высоту выйдет чемпион мира в помещении 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, многократный чемпион России Данил Лысенко и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года, многократный Чемпион России Илья Иванюк. Среди представителей Челябинской области — Никита Анищенков (параллельный зачет с Москвой) и Кирилл Ведешкин.

Все победители и призеры соревнований получат ценные призы от организаторов и партнеров турнира. Триумфаторам в прыжке в высоту как у мужчин, так у женщин получат призовые в размере 50 тысяч рублей (1 место), 30 тысяч рублей (2 место) и 20 тысяч рублей (3 место). В соревнованиях шестовиков награждены будут шесть лучших спортсменов. Победитель заработает 50 тысяч рублей. Кроме того, участникам положены дополнительные бонусы за рекорд соревнований и рекорд России.

Прямую трансляцию вечерней программы можно посмотреть на канале ФЛАЧО и канале Всероссийской федерации легкой атлетики.

Расписание турнира Мемориал Лукашевича — Середкина

21 января, манеж УралГУФК

10.00 — Утренняя программа юноши, девушки, юниоры и юниорки, ветераны

16.00 — Церемония открытия соревнований.

Вечерняя программа: выступлением женщин и мужчин

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