Челябинская область возглавила всероссийский рейтинг по росту производительности труда

Власти Челябинской области планируют укреплять свое лидерство в сфере производительности труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область оказалась на первом месте во всероссийском рейтинге Региональных центров компетенций в сфере производительности труда. Южный Урал обошел Краснодарский край и Республику Татарстан, которые расположились на второй и третьей строчке списка соответственно.

— Центр компетенций Челябинской области возглавил рейтинг региональных центров по итогам работы в 2022 году. Три региона-лидера «пришли к финишу» с минимальным отрывом друг от друга: РЦК Челябинской области получил 8,66 балла, РЦК Краснодарского края – 8,57, РЦК Татарстана – 8,47, — рассказали в пресс-службе главы региона.

Источник: Производительность.рф

Губернатор Алексей Текслер лично курирует в регионе нацпроект «Производительность труда». По его словам, в области реализуется целый комплекс мер поддержки местных производств. В этом помогают региональные минпром и Фонд развития промышленности. За последнее время южноуральским предприятиям удалось значительно повысить свою эффективность и увеличить выработку импортозамещающей продукции.

— С ростом производительности труда, увеличением объемов производства динамично растет заработная плата. Поэтому нацпроект позволяет решать не только производственные задачи и вопросы импортозамещения, но и увеличивать количество рабочих мест и заработную плату, — подчеркивает губернатор Алексей Текслер.

При составлении рейтинга специалисты Федерального центра компетенций учитывают целый ряд важных критериев. Среди них — укомплектованность сотрудниками, вовлеченость предприятий, количество реализованных проектов, уровень удовлетворенности работой РЦК, публикация лучших практик и другое.

Центр компетенций Челябинской области создан на базе регионального Фонда развития промышленности в 2019 году. Сегодня челябинский РЦК является полноценным центром экспертизы по повышению производительности труда на Южном Урале. Опыт его экспертов в этом году вновь вошел в федеральный список лучших практик нацпроекта, рекомендованных

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