Минэкологии установило в Челябинске камеры для наблюдения за выбросами предприятий

Фото: министерство экологии Челябинской области

В Челябинске стали выявлять неизвестные источники выбросов путем видеофиксации. Камеры также позволяют вести постоянный мониторинг за промышленными предприятиями города. Об этом рассказали в министерстве экологии региона.

— Система действует пока в пилотном режиме, однако уже сейчас в Центре экологического мониторинга Челябинской области запущены в работу 9 видеокамер, охватывающих промышленные площадки Калининского, Тракторозаводского, Металлургического районов Челябинска. При этом четыре из них способны передавать изображение в инфракрасном спектре, что делает возможным не только наблюдение ночью, но и определение температуры выбросов и внешних газоходов, — отметили в Минэкологии.

Четыре из девяти видеокамер являются инфракрасного спектра, с помощью чего можно вести наблюдение в любое время суток и при любой погоде. Кроме того, их диапазон позволяет заметить то, что не видно при обычном взгляде. Как рассказал начальник Центра экологического мониторинга региона Владислав Коробкин, камеры помогут в работе передвижным лабораториям и надзорным органам при выявлении несанкционированных источников выбросов.

— Мы рассчитываем, что в связи с введением новой дополнительной системы эффективность надзора повысится, потому как фактически сейчас есть обзор ситуации с высотных точек за всеми источниками выбросов, – заявил Владислав Коробкин.

Видеозаписи с камер круглосуточно смотрят диспетчеры. В случае подозрительных ситуаций на место отправляют инспектора с передвижной лабораторией. Они делают замеры и устанавливают источники загрязнения воздуха.

Система видеофиксации выбросов уже используется на некоторых промышленных предприятиях региона, но в комплексе со стационарными постами, лабораториями и сигнальными станциями. Проект планируют развивать и дальше.

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