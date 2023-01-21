В Челябинской области за сутки заболели коронавирусом 57 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинской области за минувшие сутки подтверждено 57 новых заражений коронавирусом. Среди заболевших трое – школьники. Об этом сообщает региональный минздрав.
За тот же срок выздоровело 20 южноуральцев. Скончались трое. Проходят лечение в регионе сейчас 569 человек.
С начала пандемии у 397 187 жителей Челябинской области был выявлен ковид.
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