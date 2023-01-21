До Челябинской области на два дня продлят туристический поезд из Уфы

Фото: bppc.ru

Движение поезда «Легенды Урала» продлили до Магнитогорска Челябинской области на два дня. 28 и 29 января он будет следовать по маршруту «Уфа – Новоабзаково – Магнитогорск».

– Любители активного зимнего отдыха смогут посетить ГЛЦ «Абзаково» (станция Новоабзаково) и ГЛЦ «Банное» (станция Ташбулатово), – сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан.

Поезд будет отправляться из Уфы в 07:08 и прибывать в Магнитогорск в 14:15. Обратно он будет выезжать 16:15 и возвращаться в столицу Башкортостана в 23:17.

Министерство информирует, что провоз горнолыжного инвентаря бесплатный. Также на проезд для студентов и школьников действует 50-процентная скидка.

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