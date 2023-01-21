В Челябинской области мужчина поджег иномарку возле храма

Фото: 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области / vk.com
В Троицке Челябинской области мужчина поджег припаркованную возле храма иномарку. Почти сразу его задержали сотрудники ДПС. В мотивах пиромана придется разбираться полицейским.
– К месту пожара было направлено одно отделение 31-й ПСЧ. По прибытию установили: происходило открытое горение салона авто, – сообщили в своей группе ВКонтакте сотрудники седьмого пожарно-спасательного отряда.
Над устранением возгорания трудились сем сотрудников МЧС на двух машинах. Огонь они оперативно ликвидировали. Но, судя по фотографиям, восстановлению машина уже не подлежит. У авто полностью выгорел салон, заметны повреждения под капотом.
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