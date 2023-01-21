В Челябинской области трамвай столкнулся с маршруткой

Фото: МП «Маггортранс»

В Магнитогорске Челябинской области утром, 21 января, трамвай столкнулся с маршрутным такси. Из-за ДТП пассажирам пришлось идти по своим делам пешком, а электротранспорт встал почти на час.

– В связи с дорожно-транспортным происшествием (столкновение трамвая с автобусом малой вместимости) на участке от ООТ «Спутник» и ООТ «Рембаза» произошла задержка в движении трамваев, задержка составила менее 1 часа, – сообщили в группе «Магнитогорский городской транспорт».

Виновником ДТП оказался водитель маршрутки, который выехал на встречную полосу и зацепил трамвай. В аварии пассажиры не пострадали. Повреждения получили только машины.

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