В Челябинской области из дома ушел 12-летний мальчик

В поисках школьника пришлось осматривать дворы и гаражи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ашинском районе Челябинской области днем, 20 января, из дома ушел 12-летний мальчик. Обратно он так и не вернулся, поэтому ночью родители забили тревогу и обратились в полицию.

– На розыск пропавшего незамедлительно был ориентирован личный состав ОМВД. Задействованы были участковые уполномоченные полиции, сотрудники ОДН, оперативники уголовного розыска. Также ориентировка была передана в органы внутренних дел соседних районов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В поисках мальчика полицейские проверили парки, вокзалы, гаражи, пришкольные стадионы. Также они обошли дворы и подъезды домов и опросили соседей семьи пропавшего ребенка. В результате, школьника нашли. С ним все в порядке. Теперь ему придется объясниться перед полицией и родителями.

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