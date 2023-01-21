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НовостиПолитика21 января 2023 14:51

В Челябинской области сотрудники кафе испекли 1000 пирогов для бойцов СВО

Часть вкусного груза передали военную часть Челябинска
Олег КОСТЕНКО
Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Магнитогорске Челябинской области сотрудники кафе «Грильяж» передали вкусный груз для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Они приготовили несколько больших коробок со свежей домашней выпечкой.

– Сотрудники кафе напекли в общем около 1000 пирогов, сладких булочек с посыпушкой и конфитюром, расстегаев с рыбой и еще много чего, – рассказала волонтер Алмагуль Бисембаева в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск».

Часть выпечки передали в одну из военных частей Челябинска, а другая уже летит в зону проведения специальной военной операции.

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