В Челябинской области потеплеет до +2 градусов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода в ближайшие дни в Челябинской области обещает быть теплой. Столбик термометра даже поднимется до плюсовых значений. Об этом сообщает челябинский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем 22 января температура воздуха в регионе составит -3, +2 °C, в низинах дойдет до -8 °C. Будет переменная облачность и без осадков. Местами порывы ветра дойдут до 14 м/c.

Ночью в понедельник, 23 января, температура воздуха составит -7, -12 °C, в горах и низинах дойдет до -17 °C. Днем станет теплее – столбик термометра покажет -3, -8 °C. На протяжении всех суток прогнозируется переменная облачность, без осадков. Порывы ветра местами в регионе будут доходить до 14 м/c.

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