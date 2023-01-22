В Челябинске двух парней задержали за снятие номеров с семи автомобилей

Кадр с видео: камеры "Интерсвязи"

В Челябинске задержали двух молодых парней, которые занимались снятием номеров с автомобилей. Они украли семь государственных регистрационных знаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Парни попали на камеру домофона в момент, когда снимали номер с одной из машин на северо-западе города. При этом они громко смеялись. Полицейским не составило труда определить личности челябинцев. Во время задержания молодым людям уже было не до шуток.

— Нарушители были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ими оказались местные жители 20 и 18 лет. Сотрудники полиции изъяли по месту проживания одного из них семь государственных регистрационных знаков, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении парней составили административные протоколы о неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства. Теперь им грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей либо арест сроком на 15 суток. Изъятые автомобильные номера будут возвращены законным владельцам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru