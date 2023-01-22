В Челябинске ведутся поиски 15-летней девочки, поехавшей на машине в сторону Краснодарского края

Фото: «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) / Vk.com

В Челябинске пропала 15-летняя Анастасия Воронина. В последний раз ее видели 21 января возле дома №3Б на улице Салавата Юлаева. Поисками ребенка занимаются полицейские и волонтеры отряда «Легион-СПАС».

— Накануне в отдел полиции «Курчатовский» обратилась мама пропавшей девочки. По ее заявлению на розыск подростка были незамедлительно ориентированы сотрудники полиции. Органами внутренних дел принимаются все необходимые меры, направленные на установление ее места нахождения. Граждан, располагающих информацией о разыскиваемого подростка, просят сообщить сведения в ближайший отдел полиции, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Предположительно, девочка передвигается на автомобиле Hyundai в сторону Краснодарского края. Она одета в длинную черную куртку, синие джинсы и черные ботинки. При себе у подростка имеется темный кожаный рюкзак.

— Особые приметы: косоглазие, родинка над губой с правой стороны, — говорится в ориентировке.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщить в любой отдел полиции, либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по телефонам: +7-909-073-90-57, +7-982-343-79-93.

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