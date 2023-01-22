На крупном перекрестке в Челябинске столкнулись две легковушки

Кадр с видео: камеры "Интерсвязи"
На перекрестке улиц Блюхера и Курчатова в Челябинске столкнулись две легковушки. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как одна из машин поворачивает на перекрестке влево, а другая тем временем едет прямо. Легковушки врезаются друг в друга практически влобовую, поле чего их выносит на тротуар.
На место аварии приехали автомобили экстренных служб и ДПС. В Госавтоинспекции Челябинска обещали дать комментарий позднее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru