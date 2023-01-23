Семечки поджарились с катастрофическим размахом: в Челябинской области загорелся элеватор

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке Челябинской области утром 23 января загорелся элеватор. Горожан испугали огромные клубы дыма, поднимающиеся в небо: элеватор выше всех окрестных строений и хорошо виден даже издалека.

Как сообщили в троицком пожарно-спасательном отряде, пожар случился в отдельно стоящем железобетонном здании зерносушилки. Тушить огонь в 25-метровой башне отправили пять машин и 30 человек.

— По прибытию подразделений установлено, что происходит горение сухой семечки в зерносушилке, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

К 10:50 распространение пламени удалось остановить. Люди не пострадали. Причину возгорания пока выясняют.

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