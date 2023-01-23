К «Ашану» не пройти: Наталья Котова раскритиковала торговые комплексы за уборку снега

Челябинцы жалуются на неубранный снег возле торговых комплексов. Фото: соцсети.

Последний снегопад в Челябинске закончился давно, однако город по-прежнему не может справиться со снежными кучами на дорогах и льдом на тротуарах.

— Работы по очистке выполнены на 85%, — сообщила на аппаратном совещании глава Наталья Котова.

Совсем не позаботились о комфорте покупателей торгово-развлекательные центры. После осмотра территорий 20 ТРК, 19 из них оказались не убранными.

— Им выданы уведомления на вывоз куч на снегоотвалы, — рассказал о последствиях вице-мэр по дорожному хозяйству Андрей Ксензов, — С руководителями 5 организаций проведена работа. В основном это крупные комплексы на перекрестках.

— Есть обращения, что не подойти по тротуару к «Ашану», — добавила конкретики Наталья Котова. — Дорожные подрядчики не пойдут туда чистить, подключите руководителя. ТРК фактически не справляются, не делают ничего возле своих комплексов. Более того, возле ТРК гололед, пусть убирают.

Снегопада в Челябинске не ожидается и на этой неделе, поэтому подрядчики должны закончить очистку даже небольших переулков и вывезти снежные кучи.

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