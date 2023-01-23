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НовостиОбщество23 января 2023 7:07

Узковат колодец: в Магнитогорске мужчина застрял в 7-метровой выгребной яме

В Магнитогорске спасли мужчину, застрявшего в выгребной яме
Елена КОЛЧИНА
«Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери! Нет, все потому, что кто-то слишком много ест» Магнитогорец застрял в ходе под землю, словно медвежонок из мультфильма. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

«Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери! Нет, все потому, что кто-то слишком много ест» Магнитогорец застрял в ходе под землю, словно медвежонок из мультфильма. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области мужчина пытался починить туалет во дворе своего дома и застрял в выгребной яме.

В неприятную ситуацию попал 61-летний житель Магнитогорска. Он хотел своими силами осмотреть и подремонтировать частично заполненную выгребную яму. По веревочной лестнице мужчина стал спускаться в колодец семиметровой глубины. Но ровно на полпути до дна застрял.

Отчаянное положение магнитогорца обнаружила его супруга. Женщина срочно вызвала спасателей, а те вытащили застрявшего пенсионера на поверхность с помощью альпинистского снаряжения.

— Пострадавший был извлечен без ущерба для здоровья, — уточнили в региональной поисково-спасательной службе.

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