«Челбаскет» после победной серии в Челябинске сразится с одним из лидеров чемпионата России

На домашнем паркете «Челбаскет» переиграл БК «Южный слон» из Ставрополя – 94:64 и 85:72. Фото БК «Челбаскет»

В конце прошлой недели челябинские баскетболисты добились победы в обоих матчах очередного тура Высшей лиги чемпионата страны. На домашнем паркете «Челбаскет» переиграл БК «Южный слон» из Ставрополя – 94:64 и 85:72.

Если в первом поединке преимущество хозяев было безоговорочным, то во втором исход матча определился на последних минутах. При счете 64:64 центровой «Челбаскета» Андрей Малышев набрал пять очков и переломил ход игры.

В первом матче лучшим игроком в составе «Челбаскета» стал Никита Перцев (16 очков, 7 подборов), во втором - Кирилл Епанов (19 очков, 5 подборов).

Отметим, что в первом победном матче этого года в составе БК «Челбаскет» дебютировал новый центровой Семен Пинаев. Воспитанник ЦСКА сыграл только во второй половине встречи, но успел запомниться результативными действиями на площадке.

— Хочется получше адаптироваться. Пока слишком мало времени прошло. Чувствую, что могу добавить. Атмосфера в зале великолепная. Фанаты кричат, поддерживают. Это очень приятно, когда играешь и слышишь поддержку трибун, — поделился первыми впечатлениями Семен Пинаев.

23 и 24 января «Челбаскет» сыграет с «Динамо-МГТУ» (Майкоп). Перед очередным туром «Челбаскет» идет на третьем месте, гости из Майкопа – на втором. Команды разделяет всего один бал. Начало игр в ДПШ им. Крупской с 18.45.

Билеты можно приобрести на сайте клуба или на входе в ДПШ им. Крупской.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей Миронов, главный тренер БК «Челбаскет»:

— Мы с нетерпением ждали домашних игр, во-первых, это первые игры дома в новом году, а во вторых практически все игроки вышли из лазарета, что тоже, конечно, не может не радовать.

По понятным причинам ждать от них игры с высоким КПИ не приходилось, тем не менее они должны были дать нам глубину скамейки, которая для нас необходима в спаренных играх. Можно сказать, что оба матча, если смотреть по счету, дались малой кровью. При этом счёт не всегда отображает истинное содержание игры. Если в первом матче нам удалось в конце второй четверти сделать рывок с комфортной разницей и в последующем его только наращивать и контролировать, то вторая игра была диаметрально противоположна.

Соперник выдал после первой половины процент реализованных атак выше 50, причём в основном это была индивидуальная игра. И нам приходилось на протяжение всего матча быть в роли догоняющих.

В этой ситуации необходимо было скорректировать действия в защите и дисциплинированно терпеть, а хорошее нападение для нас - это следствие хорошей защиты. В итоге на дистанции сбили им процент попадания, забили свои мячи и добились важной для нас победы

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