Челябинские волейболистки из «Динамо-Метар» дома с «сухим» счетом выиграли у краснодарского «Динамо»

«Динамо-Метар» в Челябинске переиграл соперниц из краснодарского «Динамо» - 3:0. Фото ЖВК «Динамо-Метар»

В первом круге чемпионата российской Суперлиги челябинские волейболистки одержали уверенную победу в Краснодаре. А 21 января на домашней площадке также сумели добиться успеха. «Легкой прогулки» не получилось: соперницы цеплялись за каждый мяч, и игра была довольно нервной. Но в итоги челябинцы добились победы с «сухим» счетом 3:0 (25:20, 25:19, 25:13).

27 января, в пятницу «Динамо-Метар» продолжит домашнюю серию. В Челябинске команда сыграет с командой «Заречье-Одинцово» из Подмосковья. СК «Метар-Спорт» (Черкасская, 1), начало в 18.00. Билеты на сайте.

КСТАТИ

Накануне матча с краснодарским «Динамо» Женский волейбольный клуб Динамо-Метар при поддержке СШОР «Юность-Метар», воспитанниц отделения «Волейбол» и студенток УралГУФКа провели урок физической культуры для учеников первого класса Гимназии №96. Урок начался с разминки, затем спортсменки познакомили ребят с базовыми волейбольными элементами, а в завершении занятия все учащиеся получили подарки от клуба!

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