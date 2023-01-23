«Шлепают свои объявления, пакостники!»: челябинцев возмутила расклейка рекламы на деревьях

«Пакостники» вербуют сотрудников с помощью аллеи на улице Гражданской. Фото: «Пусть Котова знает!» / vk.com

Челябинцев возмутили обклеенные объявлениями деревья. Рекламу повесили на стволах аллеи вдоль улицы Гражданской. Такой находчивости расклейщиков жители Ленинского района не оценили. Сфотографировали «этот беспредел» и опубликовали с жалобой в соцсетях.

– Меня и других горожан тоже наверняка раздражают заклеенные стены домов. Лепят свои объявления без угрызения совести. Даже на свежий ремонт. А теперь взялись за деревья! Нужно штрафовать по крупному. Когда закончится этот беспредел? – задаются вопрос челябинцы.

Управа на такой случай есть, ответили в городской администрации. В Челябинске действует закон, который предусматривает ответственность за расклейку объявлений в неустановленных местах. Однако применить букву закона на деле – не реально.

– Привлечь к ответственности возможно только лицо, непосредственно разместившее объявление (информацию) в неустановленном месте. То есть требуется поймать нарушителя в процессе расклейки, что не представляется возможным, – объяснили в администрации Челябинска.

Тем временем, проблема ширится, говорят жители.

– Обклеивают все! Почти до квартир добрались. Поднимаются до 9 этажа на лифте и на каждом этаже шлепают свои объявления, пакостники! – негодует Юлия Кочеткова.

Избавляться от засилья незваной рекламы жителям придется самим. И их управляющей компании. Правила благоустройства гласят, что содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства осуществляют собственники и пользователи объектов, добавляют в администрации. Правда, кому принадлежат уличные деревья – не пояснили.

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