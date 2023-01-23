Должники недоплатили мэрии Челябинска более миллиарда рублей

Большую часть долгов требуют вернуть через суд Фото: Даниил ОПАРИН

Администрация Челябинска требует у должников более миллиарда рублей.

605 млн рублей пытаются вернуть через суд, для этого подали 320 исков. Еще 414 млн рублей в мэрии надеются получить силой убеждения: должникам выслали 229 досудебных претензий.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, долги появились в предыдущие годы. Это не внесенные вовремя арендные платежи, платежи по фактам необоснованного обогащения или различным договорам, заключенным с мэрией.

— Мы продолжим взыскивать долги с тех, кто по разным причинам не желает платить по договорам, заключенным с муниципалитетом, — предупредила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

В прошлом году должники вернули мэрии Челябинска 127 млн рублей, не дожидаясь судов. Еще 173 млн рублей возвратились в казну только после исполнения судебных решений.

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