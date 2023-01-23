На маршруте будет работать поезд РА-2 с тремя вагонами

В эти выходные, 28 и 29 января, из Магнитогорска запустят рельсовый автобус на ГЛЦ «Банное» и «Абзаково». Курсировать будет РА-2 из трех вагонов.

— Стоимость проезда по маршруту Новоабзаково — Магнитогорск составит 148,20 рублей, сообщили в пресс-службе ЮУЖД. — Приобрести билеты можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также в приложении «РЖД Пассажирам».

РАСПИСАНИЕ

Магнитогорск — Новоабзаково: отправление в 16:15, остановка в Ташбулатово в 16:56 — 16:57, прибытие — в 17:20.

Новоабзаково — Магнитогорск: отправление — в 13:21, остановка в Ташбулатово в 13:45 — 13:46, прибытие — в 14:15.

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