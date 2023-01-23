На дороге Челябинск-Троицк будут останавливать движение по ночам

Проезд закроют 24 и 25 января Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области на трассе А-310 ограничат движение. По ночам там будут замедлять и на некоторое время даже останавливать транспортный поток.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения введут на 41-м километра дороги Челябинск-Троицк, рядом с СНТ «Кузнец-3» в Еткульском районе. С 1:00 до 3:00 25 января там обяжут водителей снизить скорость. При этом с 2:00 до 2:40 участок будет полностью закрыт для проезда.

Ограничение скорости будет действовать также на 49-м километре дороги, в окрестностях Еманжелинска с 22:00 24 января до 1:00 25 января. Движение там запретят с 23:00 до 23:40 24 января.

Над проезжей частью по ночам будут устанавливать надземные пешеходные переходы. Автомобилистам придется подождать, чтобы рабочие могли безопасно смонтировать конструкции.

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