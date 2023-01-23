В Челябинской области две 19-летние девушки обманом похищали деньги у пенсионеров

Аферистки пользовались проверенной схемой "Родственник попал в ДТП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области задержали двух девушек, оставивших пенсионеров без сбережений.

Подозреваемым по 19 лет. Одна из них — жительница Магнитогорска, вторая — находящегося неподалеку поселка Буранный. По версии следствия, сообщницы обзванивали пожилых людей, притворяясь их родственницами. Девушки слезно рассказывали, что устроили ДТП и нуждаются в деньгах, чтобы откупиться от ответственности за аварию.

Одна пенсионерка поверила, что ей звонит племянница, и рассталась с 600 тыс. рублей. Другая женщина отдала аферисткам 140 тыс. рублей. Сейчас разыскивают других пострадавших от обманщиц.

В отношении девушек возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суда им придется ждать в СИЗО.

— Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, — уточнила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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