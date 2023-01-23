«Здесь хочется жить»: дизайнеры представили фирменный стиль к 250-летию Миасса

Фото: cheltravel/t.me

Дизайнеры разработали фирменный стиль к 250-летию Миасса. Официальный туристический портал Челябинской области показал примеры одежды и аксессуаров с праздничной символикой.

— В основу архитектуры букв и рогов лося легло изображение шестерни, — сообщает разработчик — брендинговое агентство «Мелехов и Филюхин». — Цветовое решение вдохновлено природой Миасса. Чистые, природные цвета идеально сочетаются друг с другом и работают как цветовой блок.

Пока это только рендеры. Как рассказала КП-Челябинск директор Агентства инвестиционного развития Миасса Наталья Гринькова, в дальнейшем предстоит найти партнеров, которые будут заниматься сувенирной атрибутикой.

Датой основания Миасса считается 18 ноября 1773 года. Но юбилейные мероприятия хотят провести в теплое время года. Один из вариантов — 8 июля, дата выпуска первого автомобиля на автозаводе «Урал».

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