«Искала врачей и плакала у кабинетов»: Челябинский областной перинатальный центр обвинили в хамском отношении к беременной

В произошедшем разбирается минздрав. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оставили в опасности беременную девушку: с такой претензией к Областному перинатальному центру обратилась Ольга Гриханова. Ее беременную дочь забрала скорая помощь с диагнозом преэклампсия ночью с 19 на 20 января.

− Хамское отношение, «врачи» ошиблись в сроке беременности на три недели! Ночью начали сильно болеть руки, до слез и истерики. Диагноз серьезный, давление поднимается под 200. Всю ночь была со своей дочерью на телефоне, − написала Ольга в сообществе «А. Л. Текслер, помоги».

По словам Ольги, ее беременная дочь всю ночь не могла найти врачей и получить обезболивающие. Даже валерьянку.

- Утром до 11 часов не могла найти ни одного врача, сидела и плакала у кабинетов, пока те смотрели телевизор! - написала мама беременной.

После этого будущая мама забрала документы из перинатального центра и уехала в другой роддом.

Минздрав области начал проверку качества и безопасности медицинской помощи, которую оказали пациентке в Областном перинатальном центре.

− В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом, − сообщили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru