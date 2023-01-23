Обвиняемому в коррупции экс-замглавы Магнитогорска предъявлен новый эпизод получения взятки на сумму более 5 млн рублей

Дмитрий Гаврилов. Фото: администрация Магнитогорска

В уголовном деле бывшего заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова появился новый эпизод получения взятки. Экс-чиновника и его подельника (директора муниципального предприятия) теперь также обвиняют в откате на сумму более 5 млн рублей. Информацию об этом подтвердил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

— В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемых к получению взятки в размере более 5 млн рублей за заключение муниципальных контрактов по обслуживанию дорожной сети, — рассказал Владимир Шишков.

Кроме того, Гаврилову и его подельнику также предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, они фиктивно трудоустроили своих знакомых в муниципальное предприятие.

Изначально в уголовном деле обвиняемых фигурировал только один эпизод получения взятки. Речь идет о сумме в 1,5 млн рублей. По данным следствия, эти деньги они получили от директора фирмы за содействие в заключении контрактов по уборке города. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Дмитрий Гаврилов был назначен заместителем мэра 17 января 2022 года. До этого он работал на посту начальника управления по содержанию объектов внешнего благоустройства. В 2019 году Гаврилова наградили нагрудным знаком МЧС России как «Участника ликвидации последствий ЧС» — после взрыва дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

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