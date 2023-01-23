Долги арендаторов перед администрацией Челябинска превысили 1 млрд рублей

Администрация города направила в суды 320 исков о взыскании задолженностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арендаторы и пользователи муниципального имущества задолжали администрации Челябинска более 1 млрд рублей. Такая сумма накопилась за последние несколько лет. Как рассказала на аппаратном совещании вице-мэр города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, сейчас в суд направлено 320 исков на сумму в 605 млн рублей.

Кроме того, еще 414 млн рублей пытаются взыскать с должников в рамках досудебного разбирательства. В прошлом году таким образом в бюджет было возвращено 127 млн рублей. Через суды же удалось вернуть сумму в 173 млн рублей.

В администрации Челябинска заявляют, что работа по взысканию задолженностей будет продолжаться и дальше.

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