В Челябинской области будут судить директора фирмы за хищение металлопроката на 1 млн рублей

Металл планировали направить на изготовление изделий Фото: Андрей АБРАМОВ

Миасский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора фирмы, похитившего металлопрокат на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, на адрес фирмы обвиняемого привезли металл по договору поставки для изготовления изделий. Однако мужчина присвоил материалы себе и реализовал их за 1 млн рублей.

— Преступление выявлено оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Миассу. На время следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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