«Трактор» в Челябинске проиграл казанскому «Ак Барсу» с разницей в три шайбы

«Трактор» в домашнем матче чемпионата КХЛ 23 января уступил «Ак Барсу» — 1:4. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 23 января, в Челябинске «Трактор» сыграл с казанским «Ак Барсом». К середине второго периода гости уже вели в счете 3:0 (голы - Радулов, Лямкин и Галиев). На экваторе третьего отрезка матча «Трактору» все же удалось «размочить» счет - отличился Антон Бурдасов. Но уже через пять минут игрок гостей Василий Токранов вернул преимущество в три шайбы - 4:1. С таким счетом в пользу «Ак Барса» и завершился матч. «Трактору» не удалось покинуть последнюю 11-ю строчку в турнире Восточной конференции чемпионата КХЛ.

Впереди у челябинских хоккеистов трехматчевая выездная серия. Первый матч в гостях с «Авангардом» 25-го января. После — игры в Казахстане с «Барысом» и в Казани с «Ак Барсом».

До конца регулярного чемпионата КХЛ «Трактору» предстоит провести еще 14 матчей.

23 января, Челябинск. «Трактор» — «Ак Барс» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы

0:1 Радулов — 09:10

0:2 Лямкин — 21:44 (4-3)

0:3 Галиев (Панюков) —32:53

1:3 Бурдасов (Карпухин, Сошников) — 50:55

1:4 Токранов (Семёнов, Галиев) — 56:22

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