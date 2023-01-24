Будет скользко: в Челябинской области прогнозируют ветер и резкие скачки температуры

Погода будет теплой для зимы, но ветреной Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Челябинскую область надвигается новое потепление. А еще метеорологи предупреждают об ощутимом ветре и гололеде.

Заскользить с ветерком можно уже 24 января. Помимо гололедицы на дорогах специалисты ожидают небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 3-8, а при порывах — 13 метров в секунду.

В ночь на среду 25 января похолодает до 15, -20, а в горных и низинных районах даже до -25 градусов. Зато днем резко потеплеет до -7, -2. Ветер усилится до 5-10, а при порывах до 15 метров в секунду.

Днем в четверг 26 января будет еще теплее: воздух прогреется до -5, 0 градусов, при этом ветер не ослабнет.

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