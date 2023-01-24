Вернет в 20 раз больше: экс-глава поселка из Челябинской области получила 1,3 млн штрафа за взятку

Надежда Салионова попалась на взятке в 65 тысяч рублей. Фото: администрация Бердяушского городского поселения

В Челябинской области вынесли приговор бывшей главе поселка Бердяуш Надежде Салионовой. В начале 2021 года она получила взятку в размере 65 тысяч рублей от представителя компании «Системы управления». Взамен Салионова гарантировала им победу в борьбе за контракт на капитальный ремонт центральной котельной.

Но и это еще не все, что успела сделать глава. На ней висел административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Женщина не захотела платить из своего кармана, поэтому выписала соответствующую премию своим подчиненным. А те уже передали деньги Салионовой.

За взятку и такие махинации с деньгами она получила 6 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 1,3 млн рублей — это в 20 раз больше, чем сумма взятки. Кроме этого, Салионова вернет 65 тысяч рублей в доход государства.

— Бывшая глава Бердяушского поселения признана виновной по ч. 4 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 2 ст. 285 УК РФ «Превышение должностными полномочиями», — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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