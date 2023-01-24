Подорожание коммуналки и авиаперелетов разогнали инфляцию в Челябинской области

Тарифы индексировали с 1 декабря 2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области выросла инфляция – с 10% до 10,4% в декабре 2022 года. Как сообщили региональном ЦБ, причина в повышении тарифов ЖХК и рост цен на авиабилеты внутри страны.

— В 2022 году снизилось число доступных туристам зарубежных направлений, что привело к росту цен на путевки. Параллельно вырос спрос на внутренние перелеты, и годовой рост цен на них ускорился. Кроме того, с июля 2023 на декабрь 2022 года была перенесена индексация тарифов ЖКХ. Это сказалось на темпах роста цен как в сфере услуг, так и потребительской корзины в целом, - уточнили в Отделении по Челябинской области Уральского ГУ Банка России.

При этом продукты стали дорожать не так активно. В Челябинской области собрали рекордный за последние пять лет урожай зерна, а значит – снизились затраты на основное сырье у предприятий. И как следствие – перестали активно дорожать мука, хлеб, макароны. Осенью вырос урожай гречихи и сахарной свеклы, что замедлило рост цен на гречку и сахар. Кроме того, уменьшились темпы прироста цен на непродовольственные товары – стали больше везти техники для дома из Азии и стран СНГ.

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