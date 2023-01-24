«Собираться домой пока рано»: депутат Госдумы Олег Колесников продлил контракт на службу в зоне СВО

Олег Колесников и Андрей Турчак Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Участвующий в спецоперации депутат Госдумы Олег Колесников решил продлить армейский контракт. Свое решение он уже согласовал с секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком.

— Считаю, что работы еще очень много, и собираться домой пока рано, — написал на своей странице Олег Колесников.

Также на встрече с Андреем Турчаком он обсудил события в зоне СВО, в которых довелось участвовать лично, и ход Запорожского наступления. От сослуживцев он поблагодарил партийцев и всех неравнодушных за гуманитарную помощь жителям новых регионов.

— Каждый такой груз очень ждут, — подчеркнул Олег Колесников.

19 января народный избранник сообщил, что приехал в Челябинск на побывку к семье. Дома он планировал провести 10 дней. Жена депутата Лена Колесникова отметила, что муж за время разлуки совсем не изменился — такой же собранный и все замечающий.

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