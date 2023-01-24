ОТВ зовет участников на бесплатный кубок по киберспорту. Призовой фонд – 130 тысяч рублей

Участвовать могут игроки с 14 лет Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В понедельник, 30 января, в центре Челябинска пройдет кубок ОТВ по киберспорту. В качестве площадки выбрали «Мегаполис»: там в атриуме перед зрительным залом установят компьютеры и приставки.

КАКИЕ ИГРЫ?

С 16 до 19 часов проведут серию коротких сессий, в которых будет 10 игр:

- CS:GO 1×1, OSU 1×1, Fall Guys – на компьютерах;

- Mortal Kombat 1×1, FIFA23 Volta и UFC4 1×1 – на PlayStation 5;

- Веат Saber – поединки в VR;

- ClashRoyale 1×1, HeartStone 1×1 BG, BrawlStars 1×1 – на смартфонах;

- а также командные спортивные игры и танцы – на Xbox-Kinect.

На сайте 1obl.tv с поединков CS:GO обещают вести прямую трансляцию с комментариями стримера Юрия NoName Фёдорова.

ПРИЗОВОЙ ФОНД

Победителей ждут денежные призы и подарки от партнеров. Всего в призовом фонде 130 тысяч рублей. За победу в Counter-Strike: Global Offensive, FIFA23 Volta и Beat Saber положены:

1 место – 15 000 рублей;

2 место – 10 000 рублей;

3 место – 5 000 рублей.

Игрокам, которые набрали больше всего очков в других играх, подарят по 5 тысяч рублей.

ЭСКЛЮЗИВНЫЙ ПОКАЗ ФИЛЬМА О КИБЕРСПОРТЕ

После кубка ОТВ по киберспорту покажут фильм «Мишки на сервере» (16+) - это российская закрытая премьера. История рассказывает о том, как киберспорт развивался в стране в последние 20 лет. О личных переживания расскажут горящие этим делом игроки и стримеры.

После премьерного показал пройдет творческая встреча с продюсером и режиссером фильма Кириллом Алёхиным. А уже затем подведут итоги кубка по киберспорту и наградят победителей.

Расписание игр на понедельник, а также регистрация на участие – на сайте 1oblru.bitrix24.site.