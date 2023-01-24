Генерал МВД Скоков поставил на контроль ситуацию со стрельбой по жилым домам в Челябинске

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/vk.com

Руководитель областного полицейского главка Михаил Скоков поручил отыскать мужчину, который стрелял по жилым домам в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

— Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков взял на личный контроль ситуацию со стрельбой в Калининском районе Челябинска. Сотрудникам полиции дано поручение принять все меры немедленного реагирования, установить и задержать в кратчайшие сроки подозреваемого, — рассказали в пресс-службе.

Ранее жители челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна по вечерам. Отверстия в стеклах заметили хозяева квартир на Университетской Набережной. Пули от пневматического оружия (горожане подозревают, что это были именно они) долетели даже до окон на 19-м этаже.

Во дворах микрорайона стоят камеры видеонаблюдения. Горожане отсмотрели записи и заметили на кадрах мужчину с пневматическим оружием. Сразу после этого они написали заявление в полицию.

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