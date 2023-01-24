В Челябинской области завершены поиски 15-летней школьницы, уехавшей на попутке в другой регион

Ребенок ехал в сторону Краснодарского края Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершены поиски пропавшей 21 января школьницы из Челябинска. 15-летняя девочка уехала из города, но ее нашли полицейские. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— Полицейскими найдена потерявшаяся школьница. Противоправных действий в отношении нее не совершалось, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в ориентировках сообщалось, что девочка поехала на попутке в сторону Краснодарского края. Предположительно, она ехала в автомобиле Hyundai.

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